Coronavirus : une hausse record du chômage en France

Le nombre de chômeurs en avril a connu une hausse record. "Effectivement, le chiffre est vertigineux : 4 575 000 demandeurs d’emploi sans aucune activité. Le chômage est à son plus haut niveau depuis vingt-cinq ans, à savoir depuis que les statistiques existent. En avril, il a eu une hausse spectaculaire : 843 000 chômeurs de plus en un mois, c’est-à-dire + 22,6% par rapport au mois de mars. C’est du jamais vu", explique Gaelane Dols sur le plateau du 12/13.

Les moins de 25 ans les plus touchés

Par secteur, ce sont le commerce et les services à la personne qui sont le plus concernés, suivis de très près par l’hôtellerie-restauration et par le tourisme. "C’est flagrant, les secteurs les plus touchés sont ceux que le confinement a totalement paralysé depuis mi-mars. Cette hausse touche spécialement les plus jeunes : + 29,4% pour les moins de 25 ans. À l’inverse, les seniors sont les moins touchés, mais c’est relatif, car pour eux, le chômage a augmenté de 16%", poursuit la journaliste.



