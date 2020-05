Déconfinement : les annonces attendues d’Édouard Philippe

Les derniers arbitrages concernant la deuxième phase du déconfinement ont été rendus jeudi 28 mai dans la matinée, lors d’un conseil de défense qui s’est tenu à Matignon (Paris). "Il y aura des bonnes nouvelles, c’est ce que nous dit Matignon. Ces bonnes nouvelles, ce sont la réouverture des cafés et restaurants, de certains parcs et jardins, des collèges, peut-être même des lycées, mais attention, il y aura de la différenciation selon les zones, prévient l’entourage d’Édouard Philippe", explique le journaliste Julien Gasparutto, en direct de l’Hôtel de Matignon, à Paris.

"Ce ne sera pas un retour à la vie d’avant"

La France ne devrait donc pas être intégralement en vert et elle ne sera peut-être plus découpée par régions, comme c’était le cas, mais plutôt par départements, pour affiner au plus près les zones rouges et vertes. "Cela veut dire par exemple que tous les restaurants ne pas rouvrir de la même façon. Seulement en terrasse dans les zones rouges, c’est une des options envisagées. L’heure reste à la vigilance. Il y aura de nouvelles libertés, mais ce ne sera pas le retour à la vie d’avant, résume un conseiller", conclut le journaliste.

