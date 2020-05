DIRECT. Déconfinement : le Premier ministre dévoile la deuxième étape du déconfinement

Ce qu'il faut savoir

Ouverture des restaurants ? Régions qui passent au vert ? Sous forte pression pour desserrer l'étau, Edouard Philippe et son gouvernement présentent l'acte 2 du déconfinement, jeudi 28 mai, aux alentours de 17 heures, avec des assouplissements attendus à partir du 2 juin au vu d'une situation sanitaire encourageante en France. Ailleurs dans le monde, où 350 000 morts ont été recensés au total selon l'AFP, le terrible bilan du coronavirus franchit seuil après seuil.

Suivez les dernières informations dans notre direct.

Derniers arbitrages jeudi matin. Les nouvelles contraintes sanitaires devaient être tranchées en Conseil de défense, après un premier déverrouillage le 11 mai, avec en ligne de mire la relance de l'activité économique. Le tout sera présenté par Edouard Philippe et plusieurs ministres. Les parents et adolescents attendent de savoir si les collégiens de quatrième et troisième, voire les lycéens seront autorisés à retourner en cours et comment l'oral du bac de français sera organisé.

Quatre régions métropolitaines en rouge. L'Ile-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que le département-région de Mayotte, sont colorés en rouge et leurs présidents font pression pour en sortir. Concernant les déplacements, le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a indiqué que le cercle fixé pour l'heure à 100 km à vol d'oiseau "pourra augmenter de façon concentrique".