Coronavirus : pédiatre, le Pr Robert Cohen craint "la rentrée"'

"Si on suit correctement les mesures barrières et de distanciation, on ne devrait pas avoir une vague suffisante pour conduire à des reconfinements. Ce sera plutôt des reconfinements localisés", pense le Pr Robert Cohen.

"On est en fin d’épidémie, mais le virus circule toujours. Il ne donne pas de bouffées épidémiques, pas d’augmentation de séjours en réanimation. Dans certains pays, la maladie est vraiment repartie, comme aux Etats-Unis ou en Israël", commente-t-il.

"Je ne crains pas trop les vacances. Elles seront familiales. Il y a moins de grands rassemblements comme les festivals", assure le vice-président de la société française de pédiatrie.

Rentrée à risque

"Mais la rentrée est à craindre. Il va falloir faire beaucoup de tests. Et les enfants en crèche font souvent de la fièvre et on ne se voit pas les tester chaque jour. Cela va poser d’énormes problèmes d’organisation", estime le pédiatre.

"Incontestablement, à l’hôpital intercommunal de Créteil, on est plus prêt qu’avant sur le plan des tests, des lits, des masques et des mesures d’hygiène, mais il faut absolument éviter un autre gros pic en restant vigilant", conclut le Pr Robert Cohen.