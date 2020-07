Coronavirus : résurgence en France et en Europe

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les eaux usées de la ville de Paris font l’objet d’un suivi pour évaluer la circulation du virus au sein de la population. Sur douze prélèvements effectués du 22 au 26 juin, six d’entre eux sont positifs au coronavirus. Il semblerait qu’il y ait une légère recrudescence du nombre de cas depuis une quinzaine de jours. Rien d’alarmant néanmoins.

68 clusters en France

En France, 68 foyers épidémiques ont été détectés, notamment à Montargis (Loiret), Bordeaux (Gironde) et Lyon (Rhône). 70 000 personnes ont fait l’objet de nouvelles mesures de reconfinement en Espagne. En Allemagne, 239 nouveaux cas ont été recensés, dimanche 5 juillet, et 200 en Italie, mercredi 8 juillet. En Suisse, les autorités ont mis en quarantaine 360 élèves et 50 professeurs.