Coronavirus : comment les données liées au Covid-19 sont-elles établies ?

33 décès. 1 784 cas recensés. Ces chiffres correspondent à la crise sanitaire du Covid-19 en France. Ils remontent des 108 hôpitaux français habilités à dépister et soigner les patients atteints du Covid-19. Des données qui sont transmises en temps réel aux agences régionales de santé. Le nombre de personnes guéries n'est cependant pas communiqué. Un chiffre a pourtant été donné par Bruno Salomon, le directeur général de la Sante : "98% des gens guérissent."

Un taux de mortalité actuel de 1,85%

"On en déduit donc que le taux de mortalité est actuellement estimé à 1,85% en France", analyse Valérie Heurtel, journaliste. Mais ceux qui survivent au virus sont-ils guéris ? Pas sûr. "Dans 15% des cas, il y a des complications. Il faudra du temps pour considérer ces malades comme guéris", indique-t-elle. "C'est donc trop tôt pour donner un chiffre fiable." Concernant le dépistage, il ne se faisait au début que pour les personnes revenant de zones à risques et ceux qui avaient un contact avec un malade avéré. Désormais, le test est réservé à ceux qui ont des symptômes et à ceux qui risquent des complications. Cela concerne les personnes âgées et ceux atteints de maladies chroniques.

