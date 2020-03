Coronavirus : la réserve sanitaire sollicitée

Le but étant de soutenir du personnel souvent débordé dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Des membres de la réserve sanitaire en France ont été appelés par les autorités afin d'agir contre le Covid-19. "Nous mobilisons la réserve sanitaire au plan national et nous faisons appel aux candidats et volontaires", a déclaré le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Créée il y a dix ans, la réserve sanitaire compte aujourd'hui 3 600 volontaires. Les médecins, aides-soignants et psychologues, sans emploi ou à la retraite depuis moins de cinq ans, peuvent devenir réservistes. Les étudiants des filières médicales et paramédicales sont également éligibles.

Les précédents Ebola et H1N1

"On peut venir donner un coup de main quand on veut", indique Pierre-Luc Bréda, étudiant interne à l’hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin) et affecté aux appels du Samu (15). Accompagner des Français rapatriés de Chine, accueillir des passagers dès la sortie des avions, des tâches dont des membres de la réserve sanitaire ont contribué. Ces dernières années, la réserve sanitaire avait été réquisitionnée dans les épidémies du virus Ebola ou la grippe H1N1. Les attentats et catastrophes naturelles peuvent aussi déclencher l'aide de la réserve.

Le JT

Les autres sujets du JT