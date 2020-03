DIRECT. Coronavirus : le passage au stade 3 devrait arriver dans les prochains jours

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: La Chine autorise une reprise partielle de l'activité à Wuhan, où est apparu en décembre dernier le nouveau coronavirus. Les transports publics, l'approvisionnement en fournitures médicales et la production de produits de première nécessité sont concernés.

: "J’ai passé un test de détection du coronavirus après avoir été en contact avec une personne dépistée positive. Ce test s’est révélé négatif", a écrit hier soir Nicole Belloubet sur Twitter.

: Bonjour Franceinfo, hier vous parliez dans votre direct de la ministre de la justice Nicole Belloubet qui avait quelques symptômes et que celle ci c’était faite dépister. A t on s’est résultats maintenant ? Merci

: Seuls les ministres "qui ont des symptômes et qui ont eu des contacts avec des malades avérés sont testés", assure Matignon. Franck Riester avait ainsi fréquenté l'Assemblée nationale "pendant quatre jours", où cinq députés ont été testés positifs. Plus de détails dans notre article.

: Pourquoi Nicole Belloubet, Franck Riester et Olivier Véran ont-ils pu être dépistés, alors que le test n'est plus systématique ? "Les règles de protection et les mesures à prendre en cas de contamination sont les mêmes pour les ministres que pour tous les Français", assure Matignon. La réponse ici.

: La réserve sanitaire regroupe des professionnels de santé, salariés, libéraux ou retraités. Elle est mobilisée par les autorités lorsqu'une situation sanitaire exceptionnelle nécessite l’envoi de renforts. Elle n’intervient pas en premier secours mais en appui des acteurs sanitaires locaux.

: Face à la progression du virus, les autorités font appel aux volontaires de la réserve sanitaire pour renforcer les personnels de santé, "y compris des étudiants en médecine". Les professionnels en retraite depuis moins de cinq ans ou disponibles suite à une cessation d'activité sont également conviés à la rejoindre.

: A la une de vos journaux :



• La Croix se demande comment être chrétien en pleine épidémie de coronavirus. Faut-il aller à la rencontre des malades, comme le Pape l'a demandé hier aux prêtres ? Ou au contraire se tenir éloigné pour éviter la contamination ?







• Le Parisien espère lui que le PSG vaincra la malédiction des 8e de finale de Ligue des Champions ce soir, contre Dortmund, à huis clos au Parc des princes.





• L'Ardennais met l'accent sur une nouvelle inquiétante : la mairie de Charleville-Mézières et l'agglomération ont été attaquées par des pirates informatiques. "Des données personnelles auraient pu être volées."







: Un homme de 64 ans qui souffrait de diabète et avait contracté le Covid-19 est mort au Panama, le premier décès dû au virus constaté en Amérique centrale. Huit personnes ont été contaminées dans le pays. Le gouvernement a ordonné la fermeture jusqu'au 7 avril de toutes les écoles dans les régions les plus touchées par l'épidémie.

: Le célèbre festival californien de musique Coachella a été reporté à octobre en raison du coronavirus. "Nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de nos équipes et de notre communauté", a justifié mardi l'entreprise Goldenvoice qui gère le festival.



(MARIO ANZUONI / REUTERS)



: Un premier point sur l'actualité :



• Avec 33 morts et 1 784 contaminations, "le passage au stade 3 devrait arriver dans les prochains jours", a indiqué mardi soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Les liaisons d'Air France avec l'Italie, qui a passé la barre des 10 000 cas, sont suspendues jusqu'au 3 avril.



• Emmanuel Macron préside cet après-midi à Paris, aux côtés du roi d'Espagne, la cérémonie de la première Journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme en France ainsi qu'aux Français frappés à l'étranger.



• Joe Biden a pris une avance déterminante sur Bernie Sanders dans la course à l'investiture démocrate en remportant cette nuit au moins trois des six Etats en jeu lors d'un "mini-Super Tuesday" (Mississippi, Missouri et Michigan).



Six départements, de la Gironde au Nord, sont en vigilance orange "crue-inondation" en raison des fortes marées prévues cette semaine.