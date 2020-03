Coronavirus : une guérison signalée à Mulhouse

À 31 ans, Josué Peterschmitt est considéré guéri du Covid-19 par son médecin. Le mois dernier, lui et sa famille s'étaient rendus à un rassemblement évangélique à Mulhouse (Haut-Rhin), considéré depuis comme un foyer épidémique. Cela faisait quatorze jours qu'il était en confinement chez lui. "Cela fait vraiment du bien de pouvoir sortir, les oiseaux sont aussi de sortie, cela fait du bien d'entendre la nature, de pouvoir enfin avoir une vie normale", confie Josué Peterschmitt au micro de France Télévisions.

"Tout le monde s'est remis"

Sa femme et ses deux filles sont elles aussi contaminées. "Le point positif, c'est que les symptômes ne sont pas assez graves, donc on a pu revenir de l'hôpital." Quelques jours après le rassemblement religieux, Josué Peterschmitt a fêté son anniversaire en famille. Il ignorait alors qu'il était contaminé : "Sur toutes les personnes qui étaient présentes, toutes sont positives au Covid-19. On a encore une personne qui est en surveillance à l'hôpital, mais sinon tout le monde s'est remis".

