APPEL A TEMOIGNAGES. Vous avez été atteint par le coronavirus Covid-19 et vous êtes guéri ? Racontez-nous

En France, près de 1 800 cas de contamination ont été recensés par l'AFP à la date du mercredi 11 mars. Les statistiques autour des guérisons sont connues des autorités de santé, mais elles ne sont plus communiquées pour l'instant, faute de recul nécessaire.

A l'extérieur des frontières chinoises, le coronavirus poursuit son inexorable avancée et se rapproche d'une pandémie, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'augmentation du nombre des victimes est significative dans plusieurs pays. Au total, plus de 118 554 cas de contamination, dont plus de 37 000 hors de Chine, ont été recensés dans 110 pays et territoires, selon le dernier bilan en date établi par l'AFP, mercredi 11 mars dans la matinée.

En France, on dénombre, à cette même date, près de 1 800 cas et 33 décès. Emmanuel Macron a prévenu : la France en est "au tout début de cette épidémie". En revanche, les statistiques autour des guérisons des personnes qui ont été dépistées sont connues des autorités de santé, mais elles ne sont plus communiquées pour l'instant, faute de recul nécessaire, explique l'ARS d'Ile-de-France. Ces chiffres seront bien communiqués, lorsqu'ils auront été convenablement exploités, a assuré mardi soir Jérôme Salomon lors de son point-presse.

