Coronavirus : l'Italie appelle à l'aide, débordée par l'épidémie

En Italie, un appel à l'aide a suscité beaucoup de réactions. L'acteur de la série Gomorra Luca Franzese s'est filmé chez lui, avec sa sœur décédée du Covid-19. Il affirme que ni son médecin ni les pompes funèbres n'ont souhaité se déplacer. En larmes, l'acteur se filme devant le lit où repose sa sœur décédée. "Je ne peux pas lui rendre l'hommage funéraire qu'elle mérite" explique-t-il, bouleversé.

Les hôpitaux en détresse

L'acteur se dit "abandonné par les institutions." "J'ai appelé partout, et personne ne me vient en aide." Dans une autre séquence publiée peu après, l'acteur révèle que sa sœur, âgée de 47 ans, est bien décédée des suites du virus. Il explique également sa crainte d'être lui-même contaminé. Avec plus de 600 morts et 10 000 personnes infectées par le Covid-19, tout le système hospitalier italien, au Nord comme au Sud, est débordé et appelle en secours en direct à la télévision. Depuis 36 heures, l'Italie est un pays fantôme, dû aux nombreuses villes confinées.

