Santé : la marche à deux, bénéfique aux personnes âgées ?

L'idée selon laquelle il faut marcher pour être en bonne santé est sans cesse répétée. Des chercheurs de Montpellier sont allés encore plus loin : pour les seniors, ils vantent les seniors de la marche à deux, bras-dessus bras-dessous, avec une personne plus jeune. Un bon moyen de prévenir les risques de chutes pour les personnes âgées. Chaque année, ces accidents provoquent en effet 12 000 décès et 100 000 hospitalisations. Ils sont également des facteurs de fragilité et d'isolement.

Des bénéfices conservés

Plusieurs personnes âgées ont participé à une étude récente, durant trois semaines, afin de restaurer leur marche et renforcer leur équilibre. Chaque pas a été enregistré et a apporté des données. Trois fois par semaine, ces personnes âgées ont fait une marche d'une heure, accompagnées d'un jeune accompagnateur. Les deux foulées doivent se coordonner parfaitement. Comme dans un couplage moteur, le plus robuste entraîne le plus faible. L'intérêt de la marche couplée est que même lorsqu'elles seront seules, ces personnes conservent le bénéfice acquis ici. Au bout des trois semaines, les résultats sont encourageants, même lorsqu'ils sont seuls. Les bénéfices n'étant pas éternels, la meilleure solution serait d'organiser des ateliers réguliers.

