Coronavirus : ce que l'on sait des cas de contamination à l'Assemblée nationale

Un député LR du Haut-Rhin est hospitalisé en réanimation tandis qu'un salarié de la buvette est confiné à domicile. Tous deux sont positifs au Covid-19. Un salarié du restaurant, hospitalisé, est quant à lui suspecté d'être contaminé.

Le coronavirus a fait son entrée à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Reitzer, député LR du Haut-Rhin et testé positif au coronavirus, est hospitalisé en réanimation tandis qu'un salarié de la buvette, lui aussi positif, est confiné chez lui. Un troisième cas suspect est en cours d'investigation. Dans un message envoyé aux parlementaires et que l'AFP a pu consulter, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, explique que "les députés ou les personnels" avec lesquels Jean-Luc Reitzer "a été en contact rapproché à l'Assemblée nationale dans la semaine du 24 au 28 février en ont été prévenus dès ce [jeudi] soir".

"Les personnes qui ont fréquenté la buvette le 4 mars, ou le restaurant les 4 et 5 mars, doivent respecter les consignes données par les autorités sanitaires", comme le "contrôle de la température deux fois par jour", la "restriction de la vie sociale" et la "vigilance et stricte observation des 'barrières' sanitaires", poursuit Richard Ferrand dans son courrier. Voici ce que l'on sait de ces cas au Palais-Bourbon.

Jean-Luc Reitzer, député du Haut-Rhin, hospitalisé en réanimation

Agé de 68 ans, Jean-Luc Reitzer, député LR du Haut-Rhin, a été testé positif au coronavirus jeudi 5 mars. L'homme "est actuellement hospitalisé en réanimation" à Mulhouse, selon le communiqué de Richard Ferrand, et son état est jugé "sérieux", d'après l'un de ses collègues. Ce parlementaire, élu depuis 1988, était absent cette semaine au Palais-Bourbon, mais il était en revanche présent aux questions au gouvernement mardi 25 février. D'après les informations du quotidien L'Alsace, l'élu a récemment pris part à un voyage parlementaire à l'étranger.

Jean-Luc Reitzer est un homme politique très aguerri, rappelle BFMTV, qui retrace son parcours. Né à Altkirch (Haut-Rhin), il a été maire de sa ville pendant trente-quatre ans jusqu'en 2017, mais également conseiller général de son département de 1979 à 2002. A l'Assemblée, Jean-Luc Reitzer est membre de la commission des Affaires étrangères.

Plusieurs élus ont tenu à lui souhaiter un bon rétablissement. A Altkirch, son successeur, Nicolas Jander, lui a souhaité un "prompt rétablissement", indique France Bleu Alsace. Les députés de son parti lui ont également adressé des messages sur Twitter, à l'instar de Valérie Boyer et Julien Aubert.

Un salarié, travaillant à la buvette, confiné à domicile

Un salarié de la buvette, testé positif au coronavirus, et qui travaille à la buvette de l'Assemblée nationale, est confiné à son domicile, selon le communiqué de Richard Ferrand. Dans un message adressé aux députés, le président du Palais-Bourbon explique que ce salarié "est contagieux depuis le 3 mars" et qu'il était "en service à la buvette le 4 mars". La buvette est désormais fermée.

Un salarié du restaurant hospitalisé pour une suspicion d'infection

Enfin, un cas suspect, un serveur du restaurant de l'Assemblée nationale, est hospitalisé depuis jeudi soir. On ne connaît pas plus en détail son état de santé. Le restaurant du Palais-Bourbon a également été fermé.