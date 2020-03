CARTE. Coronavirus : toutes les régions de France métropolitaine sont désormais concernées par des contaminations

Rien que sur la journée du 5 mars, 138 nouveaux cas ont été détectés en France, faisant grimper le total à 423 depuis fin janvier.

La France avance vers une épidémie "inexorable". Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Il faut dire qu'en quelques jours, le nombre de cas de contamination au coronavirus Covid-19 a fortement augmenté en France. Rien que sur la journée du 5 mars, 138 nouveaux cas ont été détectés, faisant grimper le total à 423 depuis fin janvier. Parmi les personnes malades, 23 sont dans un état grave et hospitalisées en réanimation, sept sont mortes. Et désormais, toutes les régions de France métropolitaine sont concernées. Seules la Martinique, Mayotte et La Réunion sont exemptes de cas avérés.

Face à cette situation, le chef de l'Etat a reçu une vingtaine de spécialistes à l'Elysée pour "essayer de stopper l'arrivée, ensuite pour ralentir" la propagation de la maladie. Selon Jean-François Delfraissy, spécialiste des maladies infectieuses qui participait à la réunion, le passage de la phase 2, en cours actuellement, à la phase 3 interviendra "entre quelques jours et une ou deux semaines".

Les deux dernières régions restées à l'écart de la contamination, la Corse et le Centre-Val de Loire, ont rapporté leurs premiers cas. Pour la plupart, les personnes nouvellement confirmées positives, jusqu'en Guyane, avaient participé au rassemblement d'une église évangélique de Mulhouse entre le 17 et le 24 février, au cours duquel une agente de la RATP a été également infectée, premier cas avéré au sein de la régie parisienne.