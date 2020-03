DIRECT. Coronavirus : les exportations de la Chine se sont effondrées en janvier-février

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: La Chine a vu ses exportations s'effondrer de 17,2% sur un an en janvier-février, plombées par l'épidémie qui a paralysé l'activité du pays. Il s'agit de la plus forte chute des exportations depuis février 2019, en pleine guerre commerciale avec les Etats-Unis.

: Il est 9 heures, voici les principales informations de la matinée :



• L'épidémie en France a fait 9 morts et 613 personnes sont infectées, selon un bilan des autorités de vendredi soir. En outre, 39 personnes se trouvent dans un état grave, en réanimation. La métropole compte 6 regroupements de cas ("clusters").



• Les établissements scolaires et les crèches seront fermés, dès lundi, dans l'Oise et le Haut-Rhin pour freiner la propagation. Le match de Ligue 1 Strasbourg-PSG, prévu ce soir, est reporté en raison de l'épidémie.





• Quatre départements sont toujours placés en vigilance orange pour des risques de crues et d'inondations. Il s'agit du Calvados, de l'Eure-et-Loir, des Deux-Sèvres et du Tarn-et-Garonne.





• Le principal accusé de l'affaire d'Outreau Thierry Delay, a été condamné à Toulouse à deux ans de prison pour harcèlement et agression sexuelle sur une résidente handicapée d'un centre de santé de Haute-Garonne. Il avait déjà purgé une peine de 15 ans de réclusion pour le viol notamment de ses quatre enfants.