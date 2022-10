Santé : saturés, les pédiatres appellent à l'aide

France 2

Une mère amène aux urgences sa fille, victime d’un léger malaise le matin même. Si les infirmières la reçoivent, aucun médecin ne pourra l'ausculter à l'hôpital de Poissy (Yvelines). "On n'a plus assez de médecins aux urgences", glisse une infirmière à la mère de famille. Seule Mantes-la-Jolie (Yvelines), à plus de 30 minutes de route, pourrait accueillir sa fille. En pleine épidémie de bronchiolite, les soignants sont inquiets de cette situation. L'organisation se fait semaine après semaine, sans horizon dégagé.

Une lettre ouverte destinée à Emmanuel Macron

Une lettre ouverte, signée par plus de 6 000 personnes, destinée à Emmanuel Macron, dénonce le mal-être du personnel hospitalier, lequel réclame une augmentation salariale afin d’attirer les jeunes diplômés vers la profession. Virginie Fouquet-Languillat, chirurgienne pédiatrique à l'hôpital Bicêtre, regrette de "devoir trier les malades et choisir celui dont l’état paraît le plus urgent." Le ministère de la Santé, quant à lui, évoque une crise passagère, en invitant les parents à ne pas surcharger les services.