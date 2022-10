Inflation : le poisson voit son prix grimper

France 2

20 euros pour la julienne, 30 euros la sole et 36 le cabillaud. Les prix au kilo grimpent en flèche pour les poissons, très prisés sur les marchés. Au Pouliguen (Loire-Atlantique), les clients tentent de trouver des parades contre l’inflation : "On va moins acheter de poisson blanc et on va comparer le prix entre le marché et la grande surface", explique une acheteuse. "Je prends les choses pas trop chères, quand elles sont en promotion… et je ne mange plus de légumes", abonde une autre consommatrice de poisson.

Une augmentation qui devrait s’inscrire dans la durée

À titre de comparaison, la dorade royale coûte 33 euros au kilo, soit le double par rapport à l’année dernière. Parmi les facteurs justifiant cette hausse, l'augmentation des frais annexes, comme l’électricité ou encore le fonctionnement des machines énergivores, dans les usines de conditionnements. Les professionnels du milieu craignent que cette hausse s'installe sur les années à venir.