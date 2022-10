Art immersif : les aventures de Tintin proposées à l’Atelier des Lumières à Paris

Nos personnages préférés sur le sol et sur les murs, une immersion totale à 360 degrés dans les aventures de Tintin : c’est la nouvelle expérience proposée par l’Atelier des Lumières. Depuis vendredi soir 20 octobre, le public est déjà massivement au rendez-vous. "On a l’impression d’être dans la BD", décrit une visiteuse. Pour les ayants droits belges de l’œuvre d’Hergé, cette version immersive est l’occasion de faire appel au savoir-faire français et de rajeunir l’image de Tintin.

L’art immersif bouscule la pratique des musées dans le monde entier

"C’est terriblement important de se replonger dans l’œuvre et de la remanier, de la remodeler sans la transformer", déclare Michel Bareau, directeur artistique de "Tintinimaginatio", ex "Moulinsart". Depuis 10 ans, la société culture espace cartonne avec ses expositions immersives. Ça marche tellement bien que la formule s’exporte à toute vitesse, à l’internationale. Après la France, ces expositions immersives ont déjà conquis l’Asie, le Moyen-Orient, et dernièrement, les États-Unis.