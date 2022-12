Handicap : Astéréotypie, collectif de rockeurs autistes

Le projet musical Astéréotypie regroupe des personnes autistes, entourées de musiciens. Elles y expriment leurs émotions et leurs souffrances.

Quelques instants avant de monter sur scène, Yohann Goetzman s'échauffe. À La Cigale, à Paris, de jeunes personnes autistes déclament leurs textes sur une musique rock. "Ils ont une façon de voir le monde qui est absolument exceptionnelle, unique", raconte Arthur Gilette, bassiste de ce projet nommé Astéréotypie. Il y a douze ans, Christophe L'Huillier, guitariste et éducateur spécialisé, animait un atelier poésie.

Le public répond présent

"On a arrêté de vouloir leur enseigner quoi que ce soit et on était plutôt surpris de ce qu'eux avaient à nous raconter, et surtout de la manière dont ils l'exprimaient. [...] Ils transgressent tout", explique-t-il. "Le fait de se libérer des choses qui nous font du mal, ça permet d'être heureux après", confie Stanislas Carmont, chanteur autiste faisant partie du projet. Avec la sortie de leur troisième album et d'un documentaire au cinéma, le collectif Astéréotypie a su trouver son public.