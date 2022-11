Santé : un dépistage précoce de l’autisme est recommandé

Article rédigé par D. Mascret - France 3 France Télévisions 12/13

On estime que chaque année, environ 75 000 enfants naissent avec un trouble du neuro-développement. Le gouvernement a présenté, lundi 7 novembre, de nouvelles manières de le détecter. L'important, c'est de les détecter le plus tôt possible. Présent sur le plateau du 12/13, le journaliste et médecin Damien Mascret explique pourquoi.

Il est important de détecter le plus tôt possible si un enfant est atteint d’autisme et cela pour deux raisons. "D’abord pour éviter un retard de diagnostic. Ensuite, parce qu’un repérage dans la petite enfance permet une prise en charge précoce, ce qui va permettre d’améliorer le développement de l’enfant", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, lundi 7 novembre. Le gouvernement a donc réalisé un guide afin d’aider les parents. Des signes alertant par tranche d’âge "Ce guide va leur permettre de noter les comportements de l’enfant pour ensuite le montrer, comme un carnet de santé, au médecin, pour qu’il décide quoi faire", poursuit le journaliste. En effet, des signes peuvent alerter les parents par tranche d’âge. "À 6 mois, par exemple, un enfant saisit, attrape un objet qu'on lui tend, sourit quand on lui sourit, et babille. À 12 mois, il sait se tenir assis tout seul, se déplacer tout seul sur le sol et tourne la tête pour regarder quand on l’appelle", décrit Damien Mascret. Cela ne suffit pas à faire un diagnostic mais "il faudra faire des tests pour savoir si c’est juste un retard ou un trouble du développement", conseille-t-il. Parmi nos sources : - Livret de repérage des troubles

Liste non exhaustive.