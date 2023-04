École : l’appel à l’aide d’une mère d’une enfant en situation de handicap

Pour certains enfants, le chemin jusqu'à l'école peut ressembler au parcours du combattant. Une mère dans l'Aude menace de poursuivre la justice si sa fille ne bénéficie pas de l'accompagnement auquel elle a droit.

À Saint-André-de-Roquelongue (Aude), deux mamans d’élèves en situation de handicap attendent toujours que leurs enfants bénéficient de l’aide en milieu scolaire à laquelle ils ont droit. “Ils ne donnent pas les moyens à nos enfants. Ils ne donnent pas leur chance de réussir au niveau de l’école”, explique Allisone Cougnoux, mère d’un d’eux. Pour l’heure, aucune d’elles ne sait quand cette aide arrivera et Alissone a adressé une mise en demeure au service académique de l'Aude.

Sa demande bientôt satisfaite ?



La fille de cette dernière, scolarisée en CE1, souffre d’importants troubles du langage. Les services de l’Éducation nationale précisent que la demande d’Alissone devrait être satisfaite le 12 mai. Dans le département, une centaine d’aides pour enfants en situation de handicap ont déjà été embauchées. “C’est compliqué à trouver car il faut justement resserrer sur des écoles et on voit bien que dans l’Aude (...) dès qu'on va être sur des communes isolées, il faut trouver le personnel”, explique Sylvaine Mailho, adjointe au Dasen de l'Aude. Il y aurait dans le département plus de 700 demandes d’aide spécialisées.