Halloween : le château de Sauveboeuf va vous donner des sueurs froides

Il se passe des choses étranges au château de Sauveboeuf, à Aubas (Dordogne) et cela ne devrait pas s'arranger à l'approche d'Halloween. La plupart des décors ont pris place. Cette année, le thème est la peste noire et son cortège de morts. "Il y a des détails, or quand on est au cimetière ou dans la forêt, c'est plus sombre (...) là, on va tout voir", s'exclame Marion Rigal, scénographe.





Deux sœurs à l'origine des décorations

Ce château hanté a été imaginé par deux sœurs. Toutes les décorations, excepté quelques-unes venant des Etats-Unis, ont été mises en place par ses deux conceptrices talentueuses. "Noël, ça va être le Père Noël toujours. Pâques, le lapin, alors qu'Halloween, il y a tous les thèmes possibles. On peut partir sur des citrouilles, Frankenstein...", explique Emilie Douce, l'une des coorganisatrices. Ici, on ne manque pas d'idées pour faire sursauter, il y a de quoi venir mesurer sa résistance à la peur.