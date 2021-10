Environnement : une entreprise lance la livraison en vélo cargo

Une filiale de La Poste a développé une initiative de livraison en vélo cargo. L'objectif est de limiter la présence en ville de camions à Toulouse (Haute-Garonne) et ainsi, de moins polluer.

Cinq jours sur sept, Henry sillonne les rues de Toulouse (Haute-Garonne) au guidon de son vélo cargo pour livrer ses clients. Le jeune étudiant livre essentiellement des restaurateurs. Cette filiale de La Poste propose à ses clients un nouveau service. "On s'aperçoit qu'à vélo, c'est beaucoup plus rapide qu'avec des camions et pour supprimer aussi des camions pour la ville", détaille Lionel Arné, primeur.



Des livraisons écolos

Débarrasser la ville du surplus de camions par le biais des livraisons plus écolos, c'est l'objectif de cette structure créée en 2018. "C'est la mutualisation de la marchandise en périphérie de la métropole et la reconstitution de nos tournées pour la distribution en centre-ville (...) On utilise essentiellement des véhicules au gaz naturel ou électriques", précise Phillippe Culos, directeur adjoint d'Urby Toulouse. Une initiative qui semble être très appréciée dans la ville.