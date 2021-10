Nièvre : dix Ehpad s'affrontent dans une compétition sportive

C'est une olympiade entre Ehpad. À Lormes, dans la Nièvre, dix établissements s'affrontent lors d'une compétition sportive. Plusieurs épreuves sont au programme : course d'obstacles, jeu d'adresse et lancés. Chacun concourt selon ses capacités et toujours dans la bonne humeur. "C'est merveilleux, moi, c'est de bon cœur", sourit un des participants. Pour Lucette, 100 ans, doyenne de la compétition, ça lui rappelle des souvenirs de jeunesse. "J'ai toujours fait du sport. Je faisais de la course à pied et du cheval", se rappelle-t-elle.





"Prévenir certaines déficiences"



En amont de la compétition, les établissements ont pu s'entraîner lors de huit séances. "Sur chaque atelier, on a essayé de favoriser une capacité qu'on travaille en Ehpad", explique Pruntha Arun, éducatrice médico-sportive à l'ADESS 80. L'objectif est avant tout de promouvoir la pratique du sport adapté. "Ça permet de prévenir certaines déficiences comme des troubles de la marche et de l'équilibre, c'est très important", souligne Raymond Barbier, médecin généraliste.