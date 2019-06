Tabac : les mairies encouragées par la baisse du nombre de fumeurs

Les maîtres-nageurs surveillent les baigneurs et désormais les fumeurs. 3 des 21 plages marseillaises sont sans tabac pendant l'été, au grand dam des fumeurs. "Si on ne peut fumer sur la plage, on ne va pas se lever pour aller fumer. Ce n'est pas cool", déplore une fumeuse. L'amende s’élève à 38€. La cigarette nuit donc aussi au portefeuille et à la nature. Par rapport à tous les déchets du littoral, le mégot est particulièrement tenace.

D'un extrême à l'autre

À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), une petite plage familiale a banni la cigarette depuis quatre ans et tout le monde est content. Sur les autres plages, il reste interdit de jeter ses mégots sauf dans un cendrier portable. Paris aussi renforce sa lutte contre la cigarette. 52 parcs seront sans tabac dans huit jours pour lutter contre le tabagisme passif. Pour certains fumeurs, cette mesure est liberticide. "On est passés d'un extrême où l'on pouvait fumer partout à un autre extrême", regrette un Parisien. De moins en moins toléré en plein air, le tabac reste responsable de 8% des décès en France.

