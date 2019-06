Autrement psy : apprendre à arrêter de fumer

Arrêter de fumer, c'est difficile, c'est aussi rompre avec une certaine routine. "La dépendance psychologique est probablement la plus importante, surtout qu'elle a un double visage. À la fois il faut rompre avec un rituel, mais il faut aussi dénouer un lien. Et on le sait, l'habitude nous joue des tours. Ça rassure, on se sent protégé. Finalement, un rituel, ça marque des repères dans nos vies. Comme par exemple Noël ou un anniversaire, ça scande le temps", explique Jeanne Siaud-Facchin, psychologue.

Plus facile à faire qu'à défaire

"Il faut savoir qu'il faut 21 jours pour qu'un rituel s'inscrive au fin fond de nos cellules, pour qu'il devienne un automatisme. Mais il est beaucoup plus compliqué d'enlever cet automatisme. Ça demande un réel effort de volonté", poursuit Jeanne Siaud-Facchin. En deux ans, 1,6 million de Français sont parvenus à arrêter de fumer, une baisse historique.

Le JT

Les autres sujets du JT