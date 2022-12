Santé : dans l'une des plus grandes maisons médicales de France, située à Montreuil

Pour faire face aux déserts médicaux et aux lourdeurs administratives, certains médecins décident de se regrouper. C'est le cas à Montreuil (Seine-Saint-Denis) avec l'ouverture de l'une des plus grandes maisons de santé de France.

Montreuil (Seine-Saint-Denis) est un désert médical aux portes de Paris. Le département compte presque trois fois moins de médecins par habitant que la capitale. C'est dans cette commune que s'est installée une des plus grandes maisons médicales de France. L'établissement fait plus de 3 500 mètres carrés et s'étend sur six étages. Au deuxième, se trouve la pédiatrie. Mélissa, âgée d'un an, n'avait jusqu'ici pas de pédiatre. "On a commencé un suivi par un généraliste parce qu'on ne trouvait pas de rendez-vous de pédiatre. Il y en a très peu, et ils ne prennent pas de nouveaux patients", déplore Seta Doucouré, habitante de Montreuil et mère de Mélissa.



Une quarantaine de professionnels

Le docteur Aïcha Soumah était urgentiste à l'hôpital Necker, à Paris. La professionnelle avait envie de passer en libéral, mais sans être isolée. "On a quand même un plateau technique qui est assez riche, et on n'est pas seul dans un cabinet", explique la pédiatre. Les trois pédiatres de la maison de santé font partie de l'équipe pluriprofessionnelle installée depuis quelques semaines dans le bâtiment entièrement rénové. Une quarantaine de professionnels de santé sont actuellement installés dans l'établissement, et 50 sont prévus en début d'année.