VRAI OU FAKE : le nombre de maisons de santé a-t-il doublé ?

Si le nombre d'établissements de santé a effectivement doublé comme annoncé par le président de la République, dans certaines zones plus rurales, le manque de médecins se fait toujours ressentir.

Pour lutter contre les déserts médicaux, Emmanuel Macron affirmait le 8 décembre dernier : "On a développé avec les collectivités des maisons de santé. Nous sommes en train de les doubler". Si l’on regarde les chiffres, nous sommes passés de 1322 maisons et centres de santé en 2017 a environ 2400 aujourd’hui. Mais cela améliore-t-il la situation ? Nous sommes allés vérifier en Seine-et-Marne, l’un des départements les moins dotés de France. On y trouve bien un centre de santé qui a vu le jour en 2019. Les médecins y sont même salariés.

Certains territoires sont désertés

En salle d’attente, les patients ont toujours beaucoup de mal à obtenir un rendez-vous. "J’ai attendu sept semaines pour voir un généraliste", confie une patiente. Certains viennent parfois de loin : "J’arrive de Donnermarie-Dontilly, à une vingtaine de kilomètres d’ici, parce que notre médecin traitant est parti à la retraite en juillet". Dans le village en question, la maire chercher un médecin depuis plusieurs mois, sans succès. "Il y a quatre cabinets dans notre maison de santé, nous sommes prêts à accueillir quelqu’un", explique Sandrine Sonsinski. Des études montrent que les maisons et centres de santé permettent d’attirer de jeunes médecins, mais dans les territoires désertés, ces structures ne suffisent pas.