États-Unis : la tempête hivernale continue de figer des villes dans la glace

La tempête hivernale historique continue de balayer le centre et l’est des États-Unis, lundi 26 décembre. Le blizzard a figé de nombreuses villes dans la glace, causant la mort d’au moins 47 personnes.

Dans l’État de New York (États-Unis), la ville est comme prisonnière de la glace, lundi 26 décembre. Il n’y a pas une personne dehors et les maisons congelées témoignent de l’intensité de la vague de froid qui a saisi l’est du pays. Le lac Michigan est même recouvert de plaques de neige. Des habitants filment depuis leur maison, montrant qu’il est pratiquement impossible de se frayer un chemin à l’extérieur devant un amas de neige. Par endroits, il est tombé jusqu’à trois mètres.



Une tempête dangereuse et meurtrière



En pleine nuit, un météorologue, spécialiste des phénomènes extrêmes, a pris le risque de sortir afin de filmer les bourrasques de vent. "Une des plus violentes et des plus intenses que j’ai eu à couvrir", affirme-t-il. Au total, 47 personnes sont mortes, dont la moitié dans l’État de New York. "Actuellement, la tempête est toujours extrêmement dangereuse et meurtrière. Il ne faut surtout pas que vous preniez la route", prévient Kathy Hochul, gouverneure de l’État de New York. 35 000 foyers sont toujours privés d’électricité.