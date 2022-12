Royaume-Uni : des fêtes marquées par une fronde sociale inédite

Lundi 26 décembre, les Britanniques célèbrent le Boxing Day, un jour férié par tradition pour lancer une semaine de soldes. Sauf que cette année, avec une inflation record, c’est un mouvement social inédit qui prend de l’ampleur.

Victoria Station, l’une des gares les plus fréquentées de Londres (Royaume-Uni), est complètement déserte, lundi 26 décembre. Des grilles fermées bloquent le passage des voyageurs, qui ont dû trouver des alternatives. En raison d’une grève inédite des cheminots anglais, tous les trains du pays restent à quai, même les Eurostar qui relient l’Angleterre à la France.

Les Anglais très nombreux pour le Boxing Day

Un débrayage de plus parmi les nombreux mouvements sociaux en cours au Royaume-Uni, que certains Londoniens ont du mal à accepter. "Paralyser les transports, je ne pense pas que ça soit la bonne manière d’obtenir ce qu’ils veulent. Il y a d’autres moyens à considérer", juge un Britannique. Une gronde sociale qui prend de l’ampleur en pleine crise du pouvoir d’achat, et des Anglais très nombreux au rendez-vous du Boxing Day. En ce premier jour des soldes d’hiver, les acheteurs confient faire plus attention à leurs dépenses cette année.