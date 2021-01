Covid-19 : le variant sud-africain détecté à Mayotte

Les autorités sanitaires le craignaient : le SARS-CoV-2 501.V2 (communément appelé "variant sud-africain") circule bel et bien à Mayotte. Un cas positif a été découvert, comme l'a confirmé l'Agence régionale de santé (ARS) samedi 16 janvier. "La personne, qui avait voyagé durant les jours ayant précédé le prélèvement, va bien et ne présente plus de symptômes," précise Dominique Voynet, directrice de l'ARS locale.

Le dépistage s'accélère

L'individu en question revenait en effet de l'île voisine des Comores, où la présence du variant sud-africain a été détectée début janvier. À Mayotte, le dépistage au Covid-19 s'accélère désormais. La préfecture va quant à elle durcir les mesures de restrictions. Dès dimanche 17 janvier, toutes les liaisons maritimes et aériennes internationales seront suspendues pour 15 jours. Dans ce département à forte densité de population et où l'immigration comorienne est massive, les autorités sont en alerte. 58 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie sur l'île.

