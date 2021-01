Allemagne : qui est Armin Laschet, le nouveau président de la CDU ?

En Allemagne, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) a une nouvelle figure de proue : Armin Laschet a été élu à la présidence du parti samedi 16 janvier. L'homme politique de 59 ans semble être sur la même longueur d'onde que l'une de ses prédécesseures (2000-2018), la chancelière Angela Merkel. "Il y a une continuité sur le plan idéologique, ils suivent des lignes politiques assez proches," reconnaît Elisa Goudin, spécialiste de l'Allemagne contemporaine et invitée sur le plateau du 23h de franceinfo samedi soir. "En revanche, Angela Merkel était une femme, est-allemande, protestante, divorcée et sans enfants, alors que lui est père de famille, ouest-allemand et catholique pratiquant. De ce point de vue, le portrait-robot n'est pas le même."

Pas la carrure d'un futur chancelier ?

Il est probable qu'Armin Laschet mène la CDU à l'occasion des prochaines élections fédérales, prévues le 26 septembre 2021. La population allemande ne l'imagine cependant pas forcément en mesure d'endosser le costume de chancelier. "C'est quelqu'un de très populaire, qui apparaît comme étant assez jovial mais, paradoxalement, les sondages montrent que peu d'Allemands voient en lui un futur chancelier, décrypte la spécialiste. Il n'a pas encore cette carrure. Pourtant, il dirige la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui est à la fois le plus grand et le plus peuplé des Länder allemands."