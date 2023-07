Santé : les cancers sont de plus en plus nombreux en France

"On estime à plus de 433 000 le nombre de cancers apparus en 2023. C'était 382 000 en 2018", explique le journaliste et médecin Damien Mascret.

De plus en plus de cancers. Leur nombre "continue d'augmenter en France. On estime à plus de 433 000 le nombre de cancers apparus en 2023. C'était 382 000 en 2018", a expliqué le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 12/13 de France 3, mardi 4 juillet, après la publication d'un rapport de Santé publique France sur le sujet. Selon le spécialiste, "plus de la moitié de cette hausse est due l'augmentation et au vieillissement de la population. Or, plus on est âgé et plus le risque de cancer augmente".

Environ 61 000 femmes touchées par le cancer du sein par an

Le cancer du sein est celui qui frappe le plus les femmes, avec 61 000 cas par an. Chez les hommes, le cancer de la prostate est dominant, avec 60 000 cas par an. Pour le cancer du poumon, "les hommes devancent encore les femmes, mais ça pourrait changer", précise le journaliste.