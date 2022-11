Alimentation : sur quels éléments se base le Nutri-score ?

Le Nutri-score est censé nous aider à manger plus sain. Quel est l’objectif et le réel cahier des charges de cet indicateur ? Qui établit ce barème ? Éléments de réponse.

Le Nutri-score est présent sur un bon nombre de produits et depuis quelques mois, même des chaînes de restauration rapide l’affichent. Cela fait cinq ans qu’il existe. Le score est attribué selon certains critères comme les fibres, les protéines et les fruits et légumes. Les points négatifs sont attribués selon les calories, le gras, le sel et le sucre. On obtient donc parfois des résultats surprenants comme une pizza, classée A.

Des réglementations plus strictes en 2023



Comment cela est possible ? "Il y a énormément de légumes dessus par rapport à une autre pizza. Il n’y a pas beaucoup de fromages donc elle ne va pas être très grasse", analyse Chantal Julia, professeur de nutrition. Un bon Nutri-score augmente les ventes. Alors les professionnels ont revu leur recette pour obtenir un bon score. La réglementation pourrait évoluer car des chercheurs travaillent sur une version plus stricte qui devrait arriver en 2023.