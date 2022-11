Tesla : les États-Unis enquêtent sur le système d’assistance à la conduite de la marque d’Elon Musk

Une voiture de la marque Tesla s’est trouvée hors de contrôle, samedi 5 novembre dernier, emportée dans une course folle dans une commune chinoise. Elle a fait deux morts et trois blessés.

La scène se passe à Chaozhou, dans le sud-est de la Chine. Une Tesla ralentit, se range sur le bas-côté, quand soudainement le véhicule repart. Il évite de justesse un scooter, et il accélère. En quelques secondes, il se retrouve à vive allure en pleine ville. Son parcours est capturé par différentes caméras de vidéo-surveillance. On le voit tout d’abord percuter un cycliste, puis, quelques instants plus tard, un véhicule à trois roues. Au bout de 2 km, la Tesla finit dans un mur, sur le côté de la route. Il y aura deux morts, victimes de cette course folle.

Tesla impliqué dans 273 accidents aux États-Unis



Le chauffeur, un homme de 55 ans, est gravement blessé mais vivant. Il affirme avoir perdu le contrôle du véhicule alors qu’il tentait de se garer. "Un problème, dit-il, avec la pédale des freins". Une version contestée par le fabricant. Ce drame en rappelle un autre, le 11 novembre 2021, en plein Paris. L’entreprise d’Elon Musk contrôle totalement les informations transmises en temps réel sur des serveurs de Tesla en Europe et aux États-Unis, et les partage difficilement. L’Agence américaine de la sécurité routière enquête en ce moment sur le système d’assistance à la conduite des Tesla, impliquée selon elle, dans 273 accidents aux États-Unis.