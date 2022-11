Un jour en France : la pénurie d’amoxicilline pourrait durer jusqu’à mars prochain

Une tempête s’abat sur un village de la Marne, la rupture annoncée en pharmacie d’un antibiotique très utilisé chez les enfants, et un nouvel accident de chasse en Loire-Atlantique… Voici l’actualité du vendredi 18 novembre résumée dans la rubrique "Un jour en France" du 20 Heures.

Instant de stupeur et d’effroi, jeudi 17 novembre à la mi-journée. Pendant une dizaine de minutes, une tornade a traversé la commune de Suippes, dans la Marne. Pas de victimes ni de blessés, mais vendredi matin, des dégâts matériels très importants, y compris dans la caserne des pompiers. Les travaux de reconstruction ont déjà commencé. Chaque année, 40 à 50 tornades frappent le sol français, la plupart de faible intensité.

L’amoxicilline est l’antibiotique le plus prescrit en France



Grosse frayeur aussi à 600 km de là, près de Nantes (Loire-Atlantique). Il y a quelques jours, une balle tirée par un chasseur, a traversé la vitre et est passé à 30 cm d’un père et de son bébé de 11 mois. La fédération de chasse locale se dit solidaire du couple et assure que la balle aurait ricoché. 90 incidents auraient été recensés lors de la dernière saison de chasse, 10 de plus que la précédente.



Enfin, c’est une pénurie qui inquiète, en particulier les parents de jeunes enfants. L’amoxicilline, l’antibiotique le plus prescrit en France, est de plus en plus difficile à trouver. En cause, une production industrielle à l’échelle européenne qui n’a pas encore retrouvé son rythme d'avant covid, mais aussi une mauvaise habitude des médecins, selon les autorités sanitaires. Selon l’Agence nationale du médicament, la pénurie pourrait durer jusqu’à mars prochain.