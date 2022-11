Coupe du monde 2022 : la Fifa interdit la vente d’alcool, un revirement soudain

À deux jours du coup d’envoi, vendredi 18 novembre, la Fifa a finalement décidé de ne pas vendre d’alcool aux abords des stades.

Pour encadrer la vente d’alcool au Qatar, autour des huit stades, des tentes rouges avaient été installées et la vente de bière devait être autorisée pendant trois heures avant chaque coup d’envoi. Mais à la surprise générale, la Fifa a finalement changé d’avis, vendredi 18 novembre, à 48 heures du coup d’envoi. "Il a été décidé de réserver la vente d’alcool au seul Fifa fan festival", indique un communiqué de la Fifa.

Les supporters déçus

L’alcool sera donc vendu uniquement dans une immense fan zone située au cœur de Doha. Les supporters qui viennent d’arriver sont déçus et évoquent une décision politique. Pour les Qataris, c’est une décision logique. "Des gens saouls qui créent des problèmes, on veut à tout prix l’éviter", dit l’un d’eux. La décision "suscite l’incompréhension chez le principal sponsor de la compétition en termes de boissons alcoolisées qui verse pour chaque coupe du monde 75 millions d’euros et qui devrait demander des comptes à la Fifa dans les prochains jours", conclut Josselin Debraux, envoyé spécial à Doha (Qatar).