Une seule goutte d'eau contient des milliers d'organismes vivants. (JEROME HOUYVET / ONLY FRANCE)

Comprendre l'ADN de l'océan, ses gênes, c'est un enjeu essentiel pour comprendre la vie, puisqu'elle est née dans l'eau. Avec Éric Karsenti, biologiste et directeur de recherche au CNRS, qui a été directeur scientifique de l’expédition Tara Océans, François Gabart et Catherine Pottier se plongent dans l'essence même de la vie sous-marine, ses organismes, son cycle, son équilibre.

Dans cet épisode également, l'entrepreneur Marc Hemon qui a fondé un laboratoire pharmaceutique, la société Yslab qui développe des dispositifs médicaux issus d'actifs marins, à Quimper.

“Mon labo sous la mer avec François Gabart” est un podcast original franceinfo, en partenariat avec La Fondation de la mer, et 11th Hour racing team. Tout au long de cette collection, le navigateur François Gabart et la journaliste Catherine Pottier explorent les richesses de l’océan et découvrent comment elles inspirent les Hommes, accompagnés de scientifiques et chefs d’entreprise. Un podcast réalisé par Alexandre Manzanares.

