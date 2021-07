L’incroyable recyclage de l’océan grâce au phytoplancton

Un échantillon de plancton prélevé au cours de la mission Tara Océans. (CHRISTOPH GERIGK / BIOSPHOTO)

L'océan produit la moitié de notre oxygène, mais ce qui est moins connu, c'est qu'il absorbe entre 25 et 30% du CO². Ce véritable puit d'absorption de nos émissions de carbone, aujourd'hui menacé de déséquilibre, est le sujet d'étude de Gilles Boeuf, biologiste, qui nous explique le pouvoir du phytoplancton.

“Mon labo sous la mer avec François Gabart” est un podcast original franceinfo, en partenariat avec La Fondation de la mer, et 11th Hour racing team. Tout au long de cette collection, le navigateur François Gabart et la journaliste Catherine Pottier explorent les richesses de l’océan et découvrent comment elles inspirent les Hommes, accompagnés de scientifiques et chefs d’entreprise. Un podcast réalisé par Alexandre Manzanares.

