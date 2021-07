Les virus phages, une alternative naturelle aux antibiotiques ?

Illustration des virus phages. (KEITH CHAMBERS/SCIENCE PHOTO LIB / KCH)

Vous ne pouvez plus entendre le mot "virus" sans être parcouru d'un frisson ? Les virus phages pourraient bien vous réconcilier avec ce mot. Ces virus omniprésents dans l'océan ne s'attaquent qu'aux bactéries. Et comme le détaille Frédérique Leroux, chercheuse Ifremer à la station biologique de Roscoff, les phages intéressent de plus en plus la communauté scientifique et médicale comme alternative potentielle aux antibiotiques.

“Mon labo sous la mer avec François Gabart” est un podcast original franceinfo, en partenariat avec La Fondation de la mer, et 11th Hour racing team. Tout au long de cette collection, le navigateur François Gabart et la journaliste Catherine Pottier explorent les richesses de l’océan et découvrent comment elles inspirent les Hommes, accompagnés de scientifiques et chefs d’entreprise. Un podcast réalisé par Alexandre Manzanares.

