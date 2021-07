La bioluminescence, quand l’océan nous éclaire

La bioluminescence est un procédé biochimique primitif. (GABRIEL BARATHIEU / BIOSPHOTO)

"Le vivant ne garde que ce qui est intéressant ou lui permet de survivre", signe pour Françoise Gaill que la bioluminescence est un mécanisme à étudier de près pour s'en inspirer. L'océanographe a rejoint François Gabart et Catherine Pottier dans le cockpit du nouveau bateau du skipper, un lieu sans fenêtre, où la lumière devra être artificielle.

Dans cet épisode également, Sandra Rey, fondatrice de la société Glowee, nous présente les applications pratiques de la bioluminescence dans nos vies, par exemple pour le mobilier urbain.

“Mon labo sous la mer avec François Gabart” est un podcast original franceinfo, en partenariat avec La Fondation de la mer, et 11th Hour racing team. Tout au long de cette collection, le navigateur François Gabart et la journaliste Catherine Pottier explorent les richesses de l’océan et découvrent comment elles inspirent les Hommes, accompagnés de scientifiques et chefs d’entreprise. Un podcast réalisé par Alexandre Manzanares.

