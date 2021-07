Communiquer grâce aux bruits sous-marins

Les signaux acoustiques sous-marins, une mine d'or pour améliorer nos moyens de communication. (FRED TANNEAU / AFP)

Naviguer sans son ? Impossible, explique François Gabart. Mais sous la surface de l'océan aussi, le son est primordial. Il permet la communication, tous les organismes marins font du bruit. Hervé Moulinier, docteur en acoustique, nous explique comment ce son se propage, mais aussi comment ce son peut être utilisé à différentes fins, comme répulsif acoustique ou encore dans l'anti-terrorisme.

“Mon labo sous la mer avec François Gabart” est un podcast original franceinfo, en partenariat avec La Fondation de la mer, et 11th Hour racing team. Tout au long de cette collection, le navigateur François Gabart et la journaliste Catherine Pottier explorent les richesses de l’océan et découvrent comment elles inspirent les Hommes, accompagnés de scientifiques et chefs d’entreprise. Un podcast réalisé par Alexandre Manzanares.

