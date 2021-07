L'arrivée à Concarneau chez François Gabart

François Gabart et Catherine Pottier sur le ponton du port de Concarneau, pendant le tournage de "Mon labo sous la mer". (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Vainqueur du Vendée Globe dont il détient le record, François Gabart est marin mais aussi chef d'entreprise, à Concarneau où il a créé Mer concept, écurie de course au large. Il y a fabriqué son nouveau bateau, et y mène aussi une réflexion autour d'une pratique de sa passion plus respectueuse de l'environnement.

C'est dans cet esprit qu'est né le podcast "Mon labo sous la mer", entièrement tourné à Concarneau avec la journaliste de franceinfo Catherine Pottier, et aux côtés de scientifiques qui nous font découvrir les merveilles de la nature que recèle le monde sous-marin. Avec un objectif : mieux connaître cet univers pour mieux le protéger.

“Mon labo sous la mer avec François Gabart” est un podcast original franceinfo, en partenariat avec La Fondation de la mer, et 11th Hour racing team. Tout au long de cette collection, le navigateur François Gabart et la journaliste Catherine Pottier explorent les richesses de l’océan et découvrent comment elles inspirent les Hommes, accompagnés de scientifiques et chefs d’entreprise. Un podcast réalisé par Alexandre Manzanares.

Les autres épisodes

La bioluminescence, quand l'océan nous éclaire

Les supers pouvoirs des algues

Communiquer grâce aux bruits sous-marins

L’ADN de l’océan

Les virus phages, une alternative naturelle aux antibiotiques ?

L’incroyable recyclage de l’océan