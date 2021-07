Les supers pouvoirs des algues

Récolte d'algues en Bretagne. (FRED TANNEAU / AFP)

Les algues n'ont pas très bonne réputation, et pourtant : leurs bienfaits intéressent de plus en plus les scientifiques. Riches en nutriments, elle sont aussi une alternative possible aux produits phytosanitaires, ou encore aux emballages plastiques.

Pour mieux les connaîtres, François Gabart et Catherine Pottier sont aux côtés de Philippe Potin, directeur de recherche au Centre national de recherches scientifiques (CNRS) de Roscoff.

“Mon labo sous la mer avec François Gabart” est un podcast original franceinfo, en partenariat avec La Fondation de la mer, et 11th Hour racing team. Tout au long de cette collection, le navigateur François Gabart et la journaliste Catherine Pottier explorent les richesses de l’océan et découvrent comment elles inspirent les Hommes, accompagnés de scientifiques et chefs d’entreprise. Un podcast réalisé par Alexandre Manzanares.

