franceinfo junior. Affaire Skripal : pourquoi la Russie et d'autres pays sont-ils en froid ?

Inspection du banc où a été retrouvé inconscient l'ex-espion Sergueï Skripal, à Londres, le 8 mars 2018. (BEN STANSALL / AFP)

Les répercutions de "l'affaire Skripal" continuent à pleuvoir sur la diplomatie internationale. La Russie va expulser 60 diplomates américains et fermer le consulat des États-Unis à Saint-Pétersbourg, a déclaré jeudi 29 mars le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Des mesures similaires à celles prises par les Américains contre Moscou, suite à l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe et agent double Sergueï Skripal et de sa fille, le 4 mars.

D'autres pays ont également annoncé des mesures diplomatiques, en premier lieu, le Royaume-Uni. Au début de l'affaire, la Première ministre britannique, Theresay May, avait accusé la Russie d'être à l'origine de cet empoisonnement, ce que nie Moscou et ce que réfute son président, Vladimir Poutine. Elle a également annoncé plusieurs mesures dont l'expulsion de diplomates et le boycott de la Coupe du Monde qui doit se tenir en Russie. Vous pouvez lire ici un article détaillant la dégradation des relations entre les deux pays suite à cette affaire. Mais au Royaume-Uni, l'enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances de cet empoisonnement, qui a conduit à l'hospitalisation de deux victimes. Comme l'explique à nos collégiens Cyrille Bret, professeur à Sciences Po, "aujourd'hui il est difficile de dire qui a fait quoi, on en est encore au stade de l'enquête. (...) Pour l'instant il n'y a pas d'accord sur ce qui s'est passé et comment ça s'est passé."



"Qu’est-ce qui a empoisonné l’espion ? Est-ce qu’on peut craindre une guerre ? Depuis quand il y a des conflits entre le Royaume-Uni et la Russie ?"

Au micro de franceinfo junior, Cyrille Bret, professeur de relations internationales à Sciences Po Paris et spécialiste de la Russie, répond aux interrogations nombreuses de Guillaume, Angèle et Oryane, collégiens.

Franceinfo junior, une émission en partenariat avec le magazine et site d'actualités pour enfants, 1jour1actu et 1jour1actu.com. (ESTELLE FAURE / FRANCEINFO - RADIOFRANCE)

À réécouter sur franceinfo junior"

► Lundi, des écoliers ont posé des questions sur la Tour Eiffel

► Mardi, ils ont parlé des grèves et de leur origine

► Mercredi, des collégiens se sont interrogés sur la réintroduction d'ours en France