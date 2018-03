DIRECT. Ex-espion empoisonné : Moscou dénonce l'attitude "hostile, inacceptable et injustifiée" du Royaume-Uni

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SKRIPAL

: Ils sont toujours hospitalisés dans un état critique, et ce depuis qu'ils ont été découverts il y a dix jours. Un policier qui était intervenu sur place reste lui aussi dans un état grave.

: Londres a mis en garde les Britanniques qui voudraient se rendre en Russie du risque de réactions hostiles, après l'annonce de sanctions contre Moscou liées à cet empoisonnement. Il leur est aussi conseillé d'"éviter de commenter publiquement les derniers développements politiques".

: L'enquête sur l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skirpal et de sa fille se poursuit. Des membres des forces de l'ordre portant des combinaisons protectrices ont enlevé un véhicule à Gillingham, à près de 200 km de Salisbury (la ville où les deux victimes ont été retrouvées). Selon le Daily Mail, il s'agirait d'une dépanneuse qui pourrait avoir transporté la voiture de Sergueï Skripal, et avoir été contaminée par l'agent innervant. De quoi impressionner les riverains.











: Alors que le Royaume-Uni a annoncé des sanctions contre la Russie, l'ambassadeur britannique en France sera en direct sur franceinfo, à 17h10, pour évoquer l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skirpal et de sa fille.

: L'ambassade russe au Royaume-Uni a déjà répondu aux sanctions britannique dans un communiqué. "Nous considérons cette action hostile inacceptable, injustifiée et de courte vue, écrit-elle. Toute la responsabilité de la détérioration des relations entre la Russie et le Royaume-uni est le fait des dirigeants britanniques actuels."

: "Beaucoup d'entre nous ont tourné leurs regards avec espoir vers la Russie post-soviétique. Nous voulions une meilleure relation et il est tragique que le président Poutine ait choisi de suivre cette voie."





Theresa May, qui s'exprimait devant les députés britanniques, a directement ciblé le président russe. Par ailleurs, l'Otan a dénoncé l'empoisonnement de Sergueï Srkipal et de sa fille comme "une violation flagrante des normes et accords internationaux", et sommé Moscou de répondre à Londres.









: L'annonce est symbolique mais Theresa May assure également qu'aucun membre du gouvernement ou de la famille royale ne se rendra en Russie, cet été, pour la Coupe du monde de football.

: "Il n'y a pas d'autre conclusion" possible, selon la Première ministre britannique, qui a durci le ton par rapport à lundi. Elle jugeait alors que la responsabilité russe était "hautement probable", et laissait ouverte la possibilité "d'une perte de contrôle du gouvernement russe d'un agent innervant potentiellement dévastateur."

: Theresa May qualifie la Russie de "coupable" de l'empoisonnement de Sergueï Skripal et de sa fille.

: La Première ministre britannique Theresa May annonce la suspension des contacts bilatéraux avec la Russie et l'expulsion de 23 diplomates russes.

: Le président du Conseil européen s'est joint aux soutiens de Londres dans cette affaire en estimant que l'empoisonnement de Sergueï Skripal et sa fille était une "attaque brutale inspirée, très probablement, par Moscou". Il s'est déclaré prêt à mettre cette crise diplomatique à l'ordre du jour du sommet européen prévu la semaine prochaine à Bruxelles.

: Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion d'urgence, ce soir à 20 heures, à la demande du Royaume-Uni, au sujet de l'empoisonnement de l'ex-espion Sergueï Skripal.

: "J’ai lavé toutes mes affaires car mes parents étaient paniqués."



L'affaire de l'empoisonnement d'un ex-espion russe continue de faire grand bruit en Grande Bretagne. Notre journaliste Philippe Randé s'est rendu à Salisbury, la petite ville où Sergueï Skipral a été empoisonné, et a rencontré des habitants. Voici son reportage.









