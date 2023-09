Incendie de Wintzenheim, crèches privées, crise migratoire, violences policières... Le "8h30 franceinfo" d'Aurore Bergé

La ministre des Solidarités et des Familles était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 22 septembre 2023.

Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi 22 septembre 2023. Incendie de Wintzenheim, crèches privées, crise migratoire, violences policières... Elle répondait aux questions de Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret.

Incendie de Wintzenheim : "Il y a eu un dysfonctionnement général"

"Ce que le rapport de l'Igas démontre, c'est que, si on est très lucide et très honnête, il y a un dysfonctionnement général",affirme Aurore Bergé. "Le drame de Wintzenheim a mis en lumière la manière avec laquelle ces vacances n'ont pas été suffisamment encadrées, normées et pensées", selon la ministre. Une enquête administrative de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait été ouverte à la suite de l'incendie à l'origine de la mort de 11 personnes à Wintzenheim (Haut-Rhin), le 9 août dernier.

Crèches privées : Aurore Bergé réfléchit à "la semaine de quatre jours"

"Il faut réfléchir à une nouvelle organisation du temps de travail. La semaine de quatre jours, par exemple, sur ce type de métiers, aurait évidemment du sens", déclare Aurore Bergé, deux semaines après la parution de deux livres-enquêtes faisant état de maltraitance de jeunes enfants dans certaines crèches privées. "Le vrai sujet qu'on a, c'est une pénurie de professionnels", souligne la ministre. "À partir du 1ᵉʳ janvier, on met 200 millions d'euros sur la table chaque année pour revaloriser" les métiers de la petite enfance, qui n'ont pas été "revalorisés, pas assez reconnus" pendant "des années",rappelle-t-elle.

Migrants : "Il est de notre responsabilité de garantir un accueil et d’y mettre des limites"

"Notre responsabilité de gouvernants, c'est à la fois de garantir cette générosité et cet accueil mais aussi d'y mettre encore une fois des limites", assure Aurore Bergé, alors que le pape François est attendu à Marseille pour une visite de deux jours consacrée à la Méditerranée et au défi migratoire. "C'est un message récurrent que le pape a toujours passé sur la capacité qu'on avait à être dans un monde qui soit plus ouvert, plus généreux", a souligné la ministre.

Parler de violences policières revient "à mettre une cible dans le dos" des policiers

"Accoler le terme 'violences policières' et 'racisme', ça veut dire jeter un discrédit sur toute une profession en montrant du doigt les policiers, en leur mettant une cible dans le dos et en disant qu'ils sont racistes", s'indigne la ministre des Solidarités, Aurore Bergé. "Ce n'est pas le cas", ajoute-t-elle à la veille de manifestations contre les violences policières. Certaines de ces marches ont aussi pour mot d'ordre la "lutte contre le racisme systémique".

