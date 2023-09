Incendie de Wintzenheim : l'enquête administrative "démontre" qu'il y a "un dysfonctionnement général", déclare Aurore Bergé

La ministre des Solidarités et des Familles était l'invitée du "8h30 franceinfo", vendredi.

Un drame en plein été : le 9 août dernier, onze personnes ont péri dans l'incendie d'un gîte à Wintzenheim, dans le Haut-Rhin. Il s'agissait de dix personnes en situation de handicap mental léger venues en vacances adaptées dans le cadre d'un séjour organisé par une association de Nancy (Meurthe-et-Moselle), ainsi qu'un accompagnateur.

Une enquête administrative de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait été ouverte à la suite de l'incendie à l'origine de la mort de 11 personnes à Wintzenheim (Haut-Rhin), le 9 août dernier. Invitée sur franceinfo, vendredi 22 septembre, Aurore Bergé assure que l'enquête administrative "démontre" qu'il y a "un dysfonctionnement général".

"Ce que le rapport de l'Igas démontre, c'est que si on est très lucide et très honnête, il y a un dysfonctionnement général (…) Le drame de Wintzenheim a mis en lumière la manière avec laquelle ces vacances n'ont pas été suffisamment encadrées, normées et pensées", a déclaré la ministre des Solidarités et des Familles sur franceinfo. "Il faut augmenter les effectifs", a notamment souligné Aurore Bergé. "J'ai obtenu qu'on double les effectifs des personnes qui sont dédiées pour vérifier, délivrer les agréments. On va passer à 110 personnes, donc plus d'une par département", a précisé la ministre.