Fêtes de Noël, critiques de Valérie Pécresse, référendum en Nouvelle Calédonie ... Le "8h30 franceinfo" de Gabriel Attal

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était l'invité du "8h30 franceinfo", mardi 14 décembre. Cinquième vague de la pandémie de Covid-19 à l'approche des fêtes de Noël, Valérie Pécresse qui critique une interview d'Emmanuel Macron, le référendum en Nouvelle Calédonie ... Il répond aux questions de Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle.

Covid-19 : le gouvernement ne veut pas "fliquer le Noël des Français"

Après près de deux ans de pandémie, "les Français savent à peu près comment il faut faire. Je ne suis pas dans cette infantilisation à fliquer le Noël des Français", a affirmé Gabriel Attal. Il refuse de donner d'autres recommandations sanitaires que celles du Conseil scientifique aux Français pour passer les fêtes de Noël. D'ailleurs, "il n'est pas prévu de changer les règles" sanitaires en France ces prochains jours, malgré la percée du variant Omicron.

"Aujourd'hui, on en est à un peu plus de 130 cas je crois, 133 cas, qui ont été détectés", a-t-il annoncé. "On séquence beaucoup, on crible l'essentiel des cas positifs qui sont détectés en France, on fait plus de 10 000 séquençages par semaine, ce qui nous permet d'identifier assez largement les cas sur notre sol et évidemment d'avoir une vigilance particulièrement accrue sur les conditions d'isolement, de cas contacts", explique-t-il.

Présidentielle : Valérie Pécresse "a la fébrilité comme moteur et l'hypocrisie comme carburant"

Valérie Pécresse"a la fébrilité comme moteur et l'hypocrisie comme carburant", affirme Gabriel Attal, à propos de la candidate Les Républicains à la présidentielle de 2022 qui a annoncé saisir le CSA contre la diffusion d'une interview d'Emmanuel Macron mercredi 15 décembre au soir sur TF1 et LCI estimant que le président sortant faisait campagne sans le dire.

Gabriel Attal trouve "dérangeant" que la candidate LR dise "aujourd'hui l'inverse de ce qu'elle disait à l'époque", en janvier 2012, quand huit chaînes avaient diffusé l'intervention de Nicolas Sarkozy, président sortant seulement quelques mois avant l'élection présidentielle. Valérie Pécresse l'avait alors soutenu.

Référendum en Nouvelle-Calédonie : "Il y a un résultat du vote qui doit être entendu"

"Il y a un résultat du vote qui doit être entendu", martèle Gabriel Attal, alors que les indépendantistes contestent la légitimité du troisième référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie qui s'est tenu pendant le week-end. Il reconnaît tout de même que le taux d'abstention est un "fait politique", alors que seulement 43,87% des inscrits sur les listes électorales ont voté. Le "non" à l'indépendance a emporté 96,49% des voix.

"C'était la troisième consultation et pour la troisième fois, et sans la moindre ambiguïté, les Calédoniens ont choisi la République", se félicite Gabriel Attal.