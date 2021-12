La Nouvelle-Calédonie vote "non" à l'indépendance, à plus de 96% des voix, après le dépouillement de près de 90% des bulletins

Les résultats quasi définitifs du troisième référendum sont tombés : la Nouvelle-Calédonie a voté massivement "non" à l'indépendance, à plus de 96% des voix, après le dépouillement de près de 90% des bulletins, dimanche 12 décembre. Les indépendantistes avaient annoncé qu'ils ne se rendraient pas aux urnes, invoquant l'impossibilité d'organiser "une campagne équitable" alors que l'archipel est touché depuis septembre par l'épidémie de Covid et que la population kanak est plongée dans le deuil.

>> Suivez les réactions à la troisième et dernière consultation sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie

La participation à ce dernier référendum d'autodétermination s'établissait à 41,60% à 17 heures dimanche (7 heures à Paris) selon le Haut-Commissariat, en très forte baisse par rapport aux deux précédents, conséquence de cet appel à boycotter le scrutin.

Le président de la République va s'exprimer à 13 heures sur ces résultats. La prise de parole du chef de l'Etat devrait durer "une dizaine de minutes", a précisé la présidence. Emmanuel Macron s'était déjà exprimé face aux Français en novembre 2018 et octobre 2020 à la suite des deux premiers référendums d'autodétermination dans ce petit territoire français du Pacfique-Sud qui avaient vu le "non" à l'indépendance l'emporter à deux reprises.

Les indépendantistes ne reconnaîtront pas le résultat du scrutin

Quel que soit le résultat du référendum, "le jour d'après, il y aura une vie ensemble" avec la France, notamment "compte tenu de la réalité géopolitique de la région", avait assuré le chef de l'Etat jeudi. Le dialogue ne sera cependant pas si facile. Les indépendantistes ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat du scrutin et qu'ils le contesteraient devant les instances internationales.

La Nouvelle-Calédonie est inscrite depuis 1986 sur la liste des territoires non-autonomes à décoloniser de l'ONU, qui a d'ailleurs dépêché des experts pour veiller à la bonne tenue du scrutin.